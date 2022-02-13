Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması! "Göreve hazırım"

Haberin Devamı

Galatasaray'da art arda alınan başarısız sonuçların ardından Torrent'in geleceği tartışma konusu olurken Teknik Direktör Okan Buruk'tan açıklamada geldi.

Tarihinin en başarısız sezonunu yaşayan Galatasaray'da, Torrent'in geleceği tartışılırken TV 100'e konuşan Okan Buruk, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez." dedi.

Görev verilmesi durumunda hazır olduğunun altını çizen Buruk, "Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırmış ve turuncu lacivertli ekiple şampiyonluk yaşamıştı.