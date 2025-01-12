Okan Buruk'tan Gabriel Sara serzenişi: Penaltı mı değil mi diyorlar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

Maça iyi hazırlandıklarını kaydeden Okan Buruk, sakatlanan Gabriel Sara hakkında da konuşurken "Benim için bu statta bulunmak ayrı bir duygu. Şampiyonluk kupası kaldırmıştık. Ligin en iyi organizasyonlarından biri. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kupa maçının ikinci yarısındaki performansımızı devam ettiriyoruz. Rakibimizin cezalı oyuncuları var. Hangi dizilişle başlayacaklar, oyun şekillerini maç içerisinde göreceğiz. Gabriel Sara penaltı pozisyonunda sakatlandı. Penaltı mı değil mi diyorlar ya, iç yan bağlarında zorlanma oldu. Kerem başlayacak. Bütün oyuncularımıza güveniyorum. Kazanmak istiyoruz. Puan farkını bugün için 11'e çıkarmak istiyoruz. Son maçta rakibimizin direkt paslar savunma arkasına koşular yaptığını gördük. Keny koşucu bir oyuncu. Keny'nin olması savunma arkasına atılacak toplara koşacaktır. İyi savunma yapmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ÇAĞDAŞ ATAN: "LİGİN EN FORMDA TAKIMI"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Galatasaray karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Galatasaray'ın ligin en formda takımı olduğunu kaydeden Çağdaş Atan, "Hafta içinden daha farklı bir maç olacağı kesin. Galatasaray'a o maçta çok fazla rotasyon yaptı, ikinci yarı as kadrosuna döndüler. Son 7-8 haftadır yakaladığımız bir form grafiği vardı. Hafta içinde de sakatlarımız vardı, hafta sonu çok ciddi eksiklerimiz var. Ancak, bizim için mazeret değil. Biz 1.5 senedir tüm oyuncularımızı bu anlar için çalıştırıyoruz. Tüm idmanlarda oyuncularımıza yükü eşit dağıtmak için plan yaptık. Her oyuncumuz plana hakim. Galatasaray maçları planın dışında olabiliyor. Top sizdeyken hangi formasyonu yakalarsanız yakalayın Galatasaray birebir baskı yapabiliyor. Formasyonun önemi yok bugün, bizim top rakipteyken nasıl baskı yapacağımız, nasıl savunma yapacağımız, top bizdeyken nasıl oynayacağız doğru karar verme bugün oyunun temel unsurları. Geçen hafta da söyledim. Galatasaray bu ligin şu ana kadar açık ara en formda takımı, oynaması en zor takımlardan biri. Deplasmanda tüm maçları kazanmışlar. Biz de içeride namağlubuz. Güzel maç olacak. Biz kazanırken de kaybederken de kendi kurallarımızla olsun istiyoruz. İyi bir maç olacak. Yağmurlu ama soğuk bir hava var. Oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah sahada iyi reaksiyon veren, iyi mücadele eden, rakibi tehdit eden bir oyun oynayabiliriz." dedi.