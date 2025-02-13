Okan Buruk'tan flaş Ianis Hagi açıklaması: 'Belki bir gün Galatasaray'da oynar!'

Haberin Devamı

SPOR ARENA | DIŞ HABER

Türkiye'de ara transfer dönemi iki gün önce sona erdi. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

İskoç gazetesi The Herald'ın haberine göre; Galatasaray, kariyerini Rangers'ta sürdüren Gheorge Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yle ciddi şekilde ilgileniyor.

OKAN BURUK: "BELKİ BİR GÜN GALATASARAY'DA OYNAR"

Gazetenin ulaştığı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ianis Hagi'yi sürekli takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Onun Galatasaray'daki çocukluk hallerini bile hatırlıyorum. Her yerde karşımıza çıkıyordu. Oturup antrenmanları ve babasını izliyordu.

Daha önceki transfer dönemlerinin birinde kendisiyle ilgilendik. Maalesef o dönem sakatlandı.

Haberin Devamı

Son iki yıldır Ianis'i yakından takip ettim, şimdi iyi durumda ve Rangers'ta iyi bir form yakaladığını biliyorum.

O çok iyi bir oyuncu, potansiyeli de yüksek. Tekrar ediyorum, geçmişte kendisiyle ilgilendik ama şu anda başka bir takımın oyuncusu. Kim bilir? Belki bir gün Galatasaray'da da oynar."

HAGI, GALATASARAY'A HAYRANLIĞINI HİÇ GİZLEMEDİ

Ianis Hagi'nin İstanbul'da doğduğunu vurgulayan gazete, 26 yaşındaki oyuncunun, babasının efsane olduğu sarı-kırmızılı kulübe karşı hayranlığını hiçbir zaman gizlemediği ve Galatasaray'a olası bir transfere son derece sıcak yaklaşacağı belirtildi.

IANIS HAGI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Rangers formasıyla 19 resmi maçta görev yapan Ianis Hagi, 4 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

Hagi'nin İskoç ekibiyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.