Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a: Bana ceza aldırmak için çalıştılar! Adam dövmeleri, hakemi tehdit etmeleri gördük

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UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalar yaptı.

"Galibiyetle başladık ve galibiyetle devam etmek istiyoruz. Hedefimiz kazanarak yolumuza devam etmek. Oyuncularıma güveniyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Kasımpaşa maçı sonrası PFDK'ye sevk edilmesi hakkında konuşan Okan Buruk, "Enteresan şeyler olmaya başladı. Batshuayi'nin sevk edilmesi enteresan. Hakemle bir diyaloğum olsa hakem bana kart gösterirdi. Benim aldığım bilgi daha pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çalıştıklarıydı. Tabii ki çok inanmıyorum buna. Benim hakemi tehdit etmiş olmam için hakemle karşı karşıya olmam lazım. Bundan sonra herkesin sahadaki her konuşması, PFDK sevki için potansiyel olarak karşınıza çıkacak. Burada bunu demek istiyorlar. Hakemi tehdit etmem için iletişimim olması gerekiyor." dedi.

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"ADAM DÖVMELER, HAKEMİ KAMERA ÖNÜNDE TEHDİT ETMELERİ GÖRDÜK"

TFF'ye güvendiğini söyleyen Galatasaray Okan Buruk, "Beni sahadan aldırmak isteyenlere de şunu söyleyeyim. Bizim taraftarımız da var. Bunun takipçisi olacağız. Bu başlıyorsa bunun devam etmesi lazım. Daha önce yapılmadı. Adam dövmeler, hakemi kamera önünde tehdit etmeleri gördük. Hepsinin gereğinin bundan sonra yapılacağını düşünüyorum. TFF'ye bu anlamda güveniyorum. Ne karar verilirse saygı duyarım." şeklinde konuştu.

"10 GÜN ÖNCE NE KADAR İYİ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Fenerbahçe derbisine dair açıklamalar yapan Okan Buruk "Galatasaray'ın başarısı için mücadele ediyoruz. Sadece 10 gün önce ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncularımızı Kadıköy'e götürdük ve onlara seyrettirdik. Sahada kaldık. Tekrardan geçen seneki dosyalara dönmemiz bana çok komik geliyor. Atilla Karaoğlan'ın verdiği komik penaltı olmasa belki çok farklı bir şey gösterebilirdik." ifadelerini kullandı.

"ACUN ILICALI'YLA HALA ARKADAŞIZ"

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına değinen Okan Buruk, "Bundan sonra da 3 tane çok önemli takım yarış vermeye devam ediyor. Tabii ki Trabzonspor aleyhine de büyük hatalar yapıldı. Onlar da sonradan yarışa dahil olabilir. Bundan sonra ligde güzel bir yarış olabilir. Acun Ilıcalı'yla hala arkadaşız. Fenerbahçe taraftarını kandırmak demeyeyim ama böyle yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Televizyon televizyon gezmek için, bu tarz konuşmalar için bana çok erken geliyor." dedi.

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SARA: "ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUZ"

Gabriel Sara ise açıklamasında, "Önemli bir maç. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Her ikili mücadeleyi kazanmak ve maçta galip gelmek istiyoruz. Burada olmaktan mutluyum. Umarım bu sezon da şampiyon oluruz." dedi.