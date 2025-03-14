Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş sözleri: '10 puan öndeyiz'

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Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u sahasında 4-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk şunları söyledi.

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı. Mart ayı yaklaştıkça Galatasaray'ın coşkusu artıyor. Maçın başında rakibin 3'lü savunmadan 5'liye dönmesine şaşırdık. Oyuna adaptasyonumuzda sorunumuz oldu. Bazen topu rakibimize verdik. Üretmede zorluklar yaşadık. Öndeki oyuncularımızı hareketliliği, savunmamızın presi... 4-0'ı bulduk ama hem rakibimize pozisyon vermedik. İyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık. Emre Belözoğlu ile yükselişe geçtiler. Böyle bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık.

"FENERBAHÇE'NİN 10 PUAN ÖNÜNDEYİZ"

"Bu akşam itibariyle rakibimizin 10 puan önündeyiz. Fenerbahçe'nin maçı eksik ama 10 puan öndeyiz. Onlar oynayacak şimdi."

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"MİLLİ ARADAN SONRA BİZİ ZOR BİR FİKSTÜR BEKLİYOR"

"Milli ara dönüşü bizi zorlu bir fikstür bekliyor. Yeni gelen oyuncular, yeni sistem... Alışkanlıklar bu maçlarda artacak. Performansımız daha ileriyle gidecek. Milli takımdan dönecek oyuncuların maçlara yakın sürede dönmesini bekliyoruz. Milli takım arasında elimizde çok fazla oyuncu olmadan antrenman yapıyoruz. Hem dinleneceğiz hem hazırlanacağız. Yukarıya doğru adımlayarak gidiyoruz. Bazen hazır olmayan oyuncuları da kullanıyoruz. Yunus fedakarlık yaparak oynuyor. Başlayan da bitiren de aynı seviyede bitirdi. En çok mutlu olduğum aynı kafayla oynadık."

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN YORUM

"Biz 2,5 senelik süreç içerisinde çok fazla derbi oynadık ve büyük galibiyet oranıyla oynadık. Stat neresi olursa olsun maç atmosferinin iyi olduğu yerlerde daha iyi yaptık. Rakibimize konsantre olamadığımız atmosferlerde iyi maçlar oynayamadık."