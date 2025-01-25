Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için çarpıcı sözler: Gözümüz üzerinde olacak!

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıları 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"GÖZÜMÜZ ÜZERİNDE OLACAK"

Fenerbahçe - Göztepe maçının hakem kadrosunu takip edeceklerini söyleyen Buruk, "İkinci yarıyı daha rahat oynadık. İkinci yarı daha net pozisyonlara girdik. İkinci golü bulduk ama neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Net baktık. Ofsayt değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Bu pozisyonu seyredenler de aynı şeyi söyleyecekler. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Bir golümüz verilmedi. Onun dışında pozisyonlarımız vardı. İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Genel olarak iyi savunma yaptık, pozisyon vermedik. Rakibimizin kaleyi tutan şutu olmayabilir. Gol beklentimiz yüksekti. Pozisyonlara girdik. Gol yememek önemliydi. Herkes bunu söylüyor. Gol şansı vermedik, gol yemedik. Takım savunması adına sevindirici. İkinci golü atıp maçı bitirebilirdik. Yorgunluklar başladı, değişiklikler yaptık. Sara uzun süre sonra ilk defa oynadı. Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Bir de stresli bir maça girdi. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Oyuna sokamadığımız oyuncular da var. Üst üste maçlar oynuyoruz. Farkı 9'a çıkardık. Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz." dedi.

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"MUSLERA UMARIM BİR KUPA KAZANARAK BİTİRİR"

Muslera'nın Süper Lig'de 429. maçına çıkması hakkında konuşan Okan Buruk, "Muslera'nın yabancı oyuncu olarak bu sayıya ulaşması çok önemli. Bülent Korkmaz yaşan bir efsane, onun sayısını geçmek önemli. Bu maça denk gelmesi, takım arkadaşlarının desteği, son maçtan sonra bunu yaşamak, maçı gol yemeden kapatmak... Muslera adına güzel bir gündü. Rekoru anlamlı bir günde kırdı. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, maçta bizi desteklediler. Onlarla birlikte önemli başarılara imza atacağız. Muslera umarım bir kupa kazanarak bu sezonu bitirir." ifadelerini kullandı.