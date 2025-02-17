Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi ve yabancı hakem açıklaması: 'Kimse kimseyi saf zannetmesin!'

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda yaptı.

"AZ VE F.BAHÇE MAÇINA DAHA RAHAT ÇIKACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık. Hatalar oldukça rakip de oyuna girdi. İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Biraz daha topa sahip olduk, hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız. Zor bir maç bekliyorduk. Rakibimiz iyi bir takımdı. Rizespor'un Fenerbahçe maçındaki performansı ortada. Hakem hataları olmasa oradan da iyi bir sonuçla ayrılabilirlerdi." şeklinde konuştu.

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"ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR"

Futbolcularının gol sevinci kendisiyle paylaşması üzerine Okan Buruk, "Oyuncular golden sonra sevinci benimle paylaşmak istedi. Onlar çok değerli oyuncular. Bu seneki şampiyonluğumuzu da inşallah onlarla beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"ICARDI'Yİ ÖZLÜYORUZ"

Sakatlıklara da ayrı bir parantez açan Okan Buruk, "Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz." sözlerini sarf etti.

"KİMSE KİMSEYİ SAF ZANNETMESİN!"

Gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçı için ise tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe maçı inşallah güzel bir maç olur. Bir dünya derbisi. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç olmasını diliyorum." dedi.

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Derbide yabancı hakem talebi için konuşan Buruk, "Hakemle ilgili kararı TFF ve kulüpler verecektir. Ben teknik direktörüm başkan veya yönetici değilim. Uzaydan da gelse, kim olursa olsun ben saha içine odaklanacağım. Kimse kimseyi saf zannetmesin. İnsanları kandırmayalım. İnsanları etkilemeye çalışalım. Herkes kimin ne düşündüğünü, kafasının ardında ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Dürüst ve doğru olmak lazım. Hakemin pasaportu benim umurumda değil. Ben sahaya odaklanırım. Hakemle ilgili kararı TFF ve kulüpler verecektir." şeklinde konuştu.

"İKİ MAÇTIR TAKIMI BEĞENMİYORUM"

Son iki maçta takımını beğenmediğini aktaran Buruk şu ifadeleri kullandı;

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"Alkmaar ve bu maçtaki oyunumuz çok hoşuma gitmedi. Bu sistemi oynuyorsak benim istediğim gibi oynamalıyız. Bugünkü düşüncelerimden birisi Frankowski'nin kanat bek olarak çok etkili oynamasıydı. İlk yarıda dizilişten çok bireysel performanslarımız kötüydü. İkinci yarıda bu düzeldi. Yunus'u Fenerbahçe maçına yetiştirmek istiyoruz ama Jakobs'un yetişeceğini düşünmüyorum."