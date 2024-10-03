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Okan Buruk’tan ezeli rakipler için flaş iddia! F.Bahçe-Beşiktaş ceza almam için çaba sarf etti

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk’tan ezeli rakipler için flaş iddia F.Bahçe-Beşiktaş ceza almam için çaba sarf etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rigas Skola maçını kazanarak Türkiye’ye dönmek istediklerini belirtirken “En iyisini yapacağız” dedi.

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Sarı kırmızılı çalıştırıcı “Yine enteresan işler olmaya başladı” derken şunları söyledi: “Benim ve Batshuayi’nin PFDK’ye sevki çok garip. Hakemle bir diyaloğum olsa kart verirdi. Koridorda bir şey yok. Saha içinde bir kart yok. Benim aldığım bilgi pazar gününden itibaren Beşiktaş ve F.Bahçeli yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri ve TFF’ye gidip görüşmeler yaptıklarıydı. İnanmamıştım ama baktığımızda böyle bir sevk açıklandı. Benim hakemi tehdit etmem için karşımda olması lazım.

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KANAL KANAL GEZMEK iÇiN ERKEN

Hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı. Ben TFF’ye güveniyorum. Ne karar verilirse verilsin saygı duyuyorum. Sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de izin verilecekse, benim ekibim, futbolcularım, taraftarımız var.” Buruk ayrıca “F. Bahçe taraftarını da farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken diye düşünüyorum” dedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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