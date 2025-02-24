Okan Buruk'tan derbi sonrası Slavko Vincic isyanı ve flaş Mourinho sözleri: Ağlamaya devam etsin

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Mücadele iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini bekliyorduk. böyle oldu. Oyun içinde duran toplar dışında pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik. Biraz daha hareketli olabilirdik. Mario Lemine ve Gabriel Sara'yı iki 8 numara gibi başlattım. İstediklerimi zaman zaman yapabildiler. İlk yarı Osimhen'in kafası var, ikinci yarı dönen toplar. Maçın stresi çok farklı. Kalite, beklentiler derbilerde yüksek olur ama olmadı.

BU SAYGISIZLIK

Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim.

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SANKİ MAÇI 0-0 BİTİRMEYE GELMİŞTİ

Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti.

9 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ

Maç maç düşünmek gerekiyor. Önce kupa, sonra pazar günü Kasımpaşa maçı var. Maçları kazanmak için çıkacağız. Bu kadro kalitemizle, Avrupa'da da yokuz.. Orada üzgünüz. Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız. Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz

AĞLAMAYA DEVAM ETSİN

Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!