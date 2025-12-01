Okan Buruk'tan derbi sonrası isyan: 'Kör olabilirdi, canımızı kurtardık'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü.

CANIMIZI KURTARDIK

Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftarımıza özellikle çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göstereceğiz!

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Hakem maçın önüne geçti. Beklenen de buydu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunu değerlendirecek olan ben değilim, sizlersiniz. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Maç içerisinde 22 tane aleyhimize faul var, rakibin aleyhine 12 tane var. Oyun baktığımızda bu kadar tekme yeyip bu kadar az faul kazanmamızı değerlendirmelerinize bırakıyorum. Bizim için büyük bir sürpriz olmadı.

Haberin Devamı

BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ

Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Yabancı hakem talebimiz olmadı. Biz talep etsek yerine gelir miydi bilmiyorum. Geçen sene yabancı hakem geldi. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek, aynı kararları verecek hakem istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz.