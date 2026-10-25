Okan Buruk'tan derbi öncesi takıma mesaj! Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı zafer planı ortaya çıktı

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ve İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Yeniden liderlik koltuğuna oturmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin zafer planı belli oldu.

Gözden Kaçmasın Galatasaray öne geçerse kaybetmiyor! Haberi görüntüle

BARIŞ ALPER'İN DURUMU

Fenerbahçe derbisine yönelik ilk taktik provasını dün yapan Galatasaray’da, zorlu mücadelede sahaya çıkacak olan ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

Teknik patron Okan Buruk’un gözü Singo ve Leao’dan gelen olumlu haberlerin ardından Barış Alper Yılmaz’a çevrilmişti. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Lille deplasmanı sonrası aşil tendonundaki ağrılar artan Milli futbolcunun MR’ı çekildi. Sağlık ekibinin tavsiyesi, Barış’ın dinlendirilmesi yönündeydi. Ancak son dönemde formu yükselen yıldız futbolcu, “Derbide mutlaka sahada olmak istiyorum” deyince son karar verildi.

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SARA BİR ADIM ÖNDE

Okan hoca, son anda bir aksilik çıkmazsa Lille karşısında kazanan kadroyu bozmayacak. İleri uçta Osimhen’e görev verecek olan Buruk, kanatlarda yine Barış ve Yunus’u oynatacak. Aynı şekilde orta sahanın merkezinde Batrakov ile Torreira’nın yeri de garanti. Hocanın aklındaki tek soru işareti “Sara mı Lemina mı” şeklinde.

Lemina’yı oynatıp daha güçlü bir orta saha kurma şansı bulunan Okan hoca, buna karşın Sara’nın Fener derbilerindeki etkisini göz önünde bulundurup, Brezilyalı yıldızı bir adım önde görüyor.

KURGU BOZULMAYACAK

Savunmada da kurgunun bozulması beklenmiyor. Göbekte Abdülkerim - Sanchez ikilisinin yeri garanti. Barış’ın ön tarafta oynayacak olmasıyla sağ bekte de yine Sallai yer alacak.

Ancak antrenmanlarda iyi bir görüntü ortaya koyan Singo da bu bölgede formayı bir hayli zorluyor. Singo ile ilgili tek sorun ciddi ölçüde maç eksiğinin bulunması. Buruk en azından ikinci yarı için genç savunmacıyı derbiye hazırlıyor. Sol bekte Jakobs ile kalede Uğurcan da Fener’e karşı görev yapacak diğer isimler.

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ÇOK FAZLA JOKERİ VAR

Diğer taraftan Okan Buruk’un jokerleri de dev maça hazır. Bunlardan biri sakatlığını atlatan Rafael Leao. Aslan’ın hocası, skorun gidişatına göre Portekizli süperstarı ikinci yarıda sahaya sürebilir. Aynı şekilde Leroy Sane de formsuzluğu nedeniyle kulübede yer alacak ve ikinci yarıda süre alacak. Kulübede başlarsa Lemina, tecrübesiyle İlkay ve enerjisiyle Eren de büyük olasılıkla Buruk’un hamle oyuncuları olacak.

'AĞIR BİR DARBE OLUR'

Okan hoca da derbinin önemini bir kez daha öğrencilerine anlatarak, “İyi bir seri yakalamak üzereyiz. Artık tam takımız ve oyun içindeki alternatiflerimiz çoğalıyor. Derbiyi de kazanırsak bu rakiplerimiz için iyi bir gözdağı olabilir. Puan kaybedersek rakibimizi ümitlendiririz. Ama kazanırsak, onlara ciddi bir darbe vurmuş olacağız. Konsantre olup yardımlaşırsak, sabırlı oynarsak bunu başarabiliriz” ifadelerini kullandı.

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KESENİN AĞZI AÇILACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in derbi günü takımı ziyaret edeceği ve teknik ekiple futbolculara başarı dileklerini ileteceği öğrenildi. Özbek’in bu ziyarette Fenerbahçe zaferine özel prim açıklayacağı da gelen haberler arasında.