Okan Buruk'tan derbi açıklaması: Provokasyonlara uymamalıyız

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Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Galatasaray, Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ilk devresinde iyi bir oyun ortaya koydukları belirtirken derbiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ÇOK KRİTİKTİ"

Derbi öncesi kritik bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Okan Buruk, "Kazanıp hem liderliği ele geçirmek hem de oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı bir önceki maçın benzeri oldu. Bence üretkenlik anlamında bir önceki maçın üstündeydik. İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. İlk yarının biraz altında kaldık. Hücum anlamında çok fazla seçeneğimiz yoktu bugün. Bizim asıl kadromuzdan oyuna sokabileceğimiz oyuncu sayısı azdı. Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti bu maç. Haftaya kazanmak için sahada olacağız." dedi.

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"ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ATTI"

Sarı kırmızılıların ilk iki golünü atan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendiren Buruk, "Yunus'un özellikle maç oynaması gerekiyor. Bundan önceki süreçte daha az süre verdik Yunus'a. Geçen maçtaki performansını çok beğendim. Bugünkü golüyle üzerindeki yükü attı. Barış'ın da attığı gol moral oldu. Yunus ve Barış'ın performansından memnundum. İlk yarıdaki performansımız daha iyiydi. Yunus'a inanıyoruz bu golden sonra formunu yukarıya taşıyacak." şeklinde konuştu.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisinde kazanmak için sahada olacaklarını kaydeden Okan Buruk, "Derbi heyecanını fikstür çekildiğinde yaşamaya başlıyorsunuz. Hepimizin isteği kavgasız ve dövüşsüz, futbolun kalitesinin yüksek olduğu, futbolun konuşulduğu, hakemin performansının konuşulmadığı bir derbi olsun. Son iki senede 3-0 kazandık ve 0-0 berabere kaldık. Yine kazanmak için gideceğiz. Onlar da kazanmak için tutkulu olacaktır. Sakin kalmalıyız ve provokasyonlara uymamalıyız. Saha içerisinde kalıp, oyunumuzu oynayacağız. Bu sefer erken bir derbi, iki takım da her ne sonuç olursa olsun bir şey kaybetmeyecek. İki takım da psikolojik üstünlüğü eline geçirmeye çalışacak. Kazanmak için oynayacağız." dedi.