Okan Buruk'tan 'ceza' açıklaması! 'Kimse almadı, Tahkim'e gideceğiz'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Son maçta oynamayan 11 oyuncuyla maça çıktım. Oyunun başından sonuna kadar top bizdeydi, domine ettik, pozisyonlara girdik. Rakibimize 1-2 şut dışında pozisyon vermedik. Sonlara doğru hücumcuları oyuna aldık. Maçın içerisinde belki santrfor olmadan oynamanın sıkıntılarını yaşadık bitiricilikte. Topu 3. bölgeye rahat getirdik ama topu bir türlü içeri atamadık. Bunda sıkıntı yaşadık. Günün sonunda değerli olan oyuncularımın performansını görmek, sakatlıksız kapatmak... Pazar günü önemli bir maçımız var.

AVANTAJI KAYBETTİK

Yunus'u uzun süre sonra ilk 11'de oynattık. Hafta sonu cezalı zaten, oynamayacak. Bizim için en büyük korku bu tür maçlarda, 3 gün arayla maç oynayacağız, bir sonraki maça tam kadro çıkmaktı. Kazanarak 1. çıkabilirdik. Bu avantajı kaybettik. Maç sonuna kadar denedik. Bir gol bulsak daha rahat olabilirdik. Kupada devam ediyorsanız, birileriyle eşleşeceksiniz; çeyrek, yarı final olabilir, final olabilir. Biz Galatasaray'ız. Kimle oynarsak oynayalım, turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Kafamızda 'Keşke eşleşmeseydik' diye bir korkumuz yok. Kimle eşleşirsek eşleşelim elimizden geleni yapacağız.

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KİMSE CEZA ALMADI

Şöyle bir şey söyleyeyim, kusura bakmayın... Siz de özgürsünüz, biz de özgürüz. Maç sonu röportajından dolayı bir maç ceza aldım, ligin imajıyla alakalı olarak. Bununla alakalı kimse ceza almadı. Tabii ki Tahkim Kurulu'na gideceğiz, burada cezalık bir şey yok. Oradaki insanların kararına saygı duyuyoruz. Bundan sonra TFF'nin verdiği karara göre sadece maçla alakalı sorular alabileceğim.

ELEŞTİRİLMEM NORMAL

Fenerbahçe maçı çok önemliydi puan farkını yükseltmek için, iki takım da zincirlerini kırmadı ve puan farkı devam etti. Fenerbahçe maçında ofansif anlamda üretebilirdik. Kasımpaşa maçı, bizim için önemli olacak. Avrupa performansından da tabii ki memnun değilim, kendimi bu konuda eleştiriyorum. Başlangıcı çok farklıydı ama bitişi çok farklı oldu. İki Alkmaar maçından dolayı eleştirilmem normal, saygı duyuyorum.

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