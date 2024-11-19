Okan Buruk'tan çarpıcı Icardi sözleri: Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar olmasa bambaşka olurdu

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi hakkında TRT Spor'a konuştu.

Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadığı sorunların kariyerini etkilediğini söyleyen Okan Buruk, "Icardi'nin kariyerinde bu var. Her şeye saygı duyuyorum, evliliğine eşine... Icardi'nin eşiyle yaşadığı problemler olmasa şu anda bambaşka olurdu. Belki de Arjantin Milli Takım santrforuydu. Icardi bu yüzden belki de birçok şeyi hayatında kaybetti. Çok iyi aile babası. Ailesini seviyor, çocuklarını seviyor. Kalbi çok iyi, insanları, çocukları çok seven biri. Ailesini hep korumak istedi. Biz de ona hep yardımcı olduk. En önemli şey hayatta, aile. Futbol onun önüne geçemez, bir maç da geçemez. Oyuncu mutlu değilse sahada performans alamazsınız. Ona hep destek olmaya çalıştım. Şimdi bakalım, en hızlı şekilde döner." ifadelerini kullandı.