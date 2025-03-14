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Galatasaray'da Carlos Cuesta kadro dışı mı kaldı? Okan Buruk'tan açıklama geldi

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#Galatasaray#Carlos Cuesta#Okan Buruk
Galatasarayda Carlos Cuesta kadro dışı mı kaldı Okan Buruktan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 20:12

Galatasaray'da bir süredir performansıyla tepki toplayan Carlos Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Kolombiyalı stoperin durumu hakkında Okan Buruk açıklamada bulundu.

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Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılarda bir süredir performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Carlos Cuesta, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

"BİR YABANCININ DIŞARDA KALMASI GEREKİYORDU"

Kadro dışı kalan Kolombiyalı stoperin durumu hakkında teknik direktör Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Maç kadrosundaki yabancı kısıtlaması nedeniyle böyle bir tercihte bulunduklarını söyleyen Buruk, "Yabancı sayımızı biliyorsunuz, bir yabancının dışarda kalması gerekiyor. Geçen hafta bu isim Yusuf Demir'di. Ahmed Kutucu olmayınca önde ekstra oyuncu tercih etmek istedik. Cuesta hem dün antrenmanda ufak bir darbe almıştı" ifadelerini kullandı.

8 MİLYON EURO'YA GELDİ, TARAFTARLA YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMADI

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Ara transfer döneminde 8 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer edilen Cuesta'nın sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmamıştı.

Kolombiyalı stoper, Kasımpaşa maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra yaptırdığı penaltı ile Galatasaray'ın 2 puanlık kaybının sorumlusu olarak gösteriliyordu.

6 MAÇTA OYNADI

Carlos Cuesta, Galatasaray formasıyla bugüne dek 6 maçta görev yaptı ve sahada bulunduğu 415 dakikada 2 sarı kart gördü.

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#Galatasaray#Carlos Cuesta#Okan Buruk

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