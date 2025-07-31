Okan Buruk'tan canlı yayında Ederson ve Alisson açıklaması: İşte Galatasaray'ın kaleci transferinde son durum!

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Yeni sezonun çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, A Spor'da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİK OLARAK ÇAĞ ATLIYOR"

Galatasaray'ın ekonomik olarak çağ atladığını söyleyen Okan Buruk, "Oyuncular uzun bir tatil yaptı. Leroy Sane sadece kısa bir tatil yaptı. Oyuncuların hepsi tatile doydu. Çok daha fit geldiler. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı insanlar soruyor. Galatasaray geçen sene iyi başlamadı, bu sene iyi başlamadı demelerinin sebepleri oyuncular iyi tatil yapamamıştı. Gerçekten iyi de çalıştılar. Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100, Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor." ifadelerini kullandı.

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Artık dünya çapındaki yıldız oyuncuların Galatasaray'a gelmek istediklerini söyleyen Okan Buruk şu sözlerle devam etti:

"Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir."

"KALECİ TRANSFERİNDE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Kaleci transferi konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Okan Buruk, "Günay gibi bir kalecimizin olması şansımız. Orada hep söylüyoruz; Günay'la birlikte yarışı sürdürecek iyi bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Ortada bir gerçek var; Osimhen gibi bir önemli transferi bitirdik. Maliyeti yüksek bir transfer. Transfer hızlı olabiliyor. Biri kaleci alıyor, biri bırakıyor. Görüştüğümüz kaleciler var. Bir süre daha bekleyeceğiz." diye konuştu.

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ALISSON VE EDERSON'DA SON DURUM

Alisson ve Ederson transferleri için konuşan Okan Buruk şu ifadeleri sarf etti:

"Alisson'un Liverpol'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor."

"BİZİMLE OLMAYACAK"

Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'nın durumu için konuşan Okan Buruk, "Victor Nelsson’un menajeriyle görüştük, takım arıyorlar ama henüz gelen teklif yok. Gelecek yıl bizimle olmayacak. Cuesta ile ilgilenen kulüpler var, görüşmeler sürüyor." dedi.

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