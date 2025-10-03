Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarını rahatlatan Osimhen açıklaması

Haberin Devamı

Bir dizi lansmanına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burada sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: "ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY'IN ALIŞIK OLDUĞU BİR ORGANİZASYON"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazandıkları Liverpool maçına çok sevindiğini belirten Dursun Özbek, "Çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray’ın alışık olduğu bir organizasyon. İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

OKAN BURUK: "SADECE GALATASARAYLILAR DEĞİL, BÜTÜN ÜLKEYİ SEVİNDİRDİĞİMİZ İÇİN DE BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ"

Okan Buruk ise Avrupa’da bir Türk takımının Premier Lig ekibini yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Sadece Galatasaraylılar değil, bütün ülkeyi sevindirdiğimiz için de büyük bir gurur yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

VICTOR OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Liverpool maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların dün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Hafta sonunda Beşiktaş ile oynanacak derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar endişeliydi ancak rahatlatan açıklama Okan Buruk'tan geldi.

Nijeryalı forvetin önemli bir sıkıntısı olmadığını belirten Buruk, "Bugün dinlendirdik, yarın takımla birlikte antrenmanda olacak" ifadelerini kullandı.