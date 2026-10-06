Okan Buruk'tan Batrakov kararı! Yeni hücum düzeninde 'kilit' olacak

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Galatasaray’da Okan Buruk, takıma yeni katılan genç yıldız Aleksei Batrakov’u takıma monte etmek için kollarını sıvadı.

Teknik heyet, milli takım arasını 21 yaşındaki futbolcuyu yeni hücum düzeninin merkezine yani 10 numara pozisyonuna yerleştirmek için bir fırsat olarak görüyor.

ALIŞMA SÜRECİNİ TAMAMLADI

Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan girerek kalitesini gösteren Rus futbolcunun, uyum sürecini büyük ölçüde atlattığı rapor edildi.

"KİLİT PASÖR" ROLÜ ÜSTLENECEK

Teknik direktör Okan Buruk, Batrakov’un sahadaki oyun zekasından ve hücum üretkenliğinden maksimum verim almayı hedefliyor. Genç oyuncunun, takımın hücum ile orta saha arasındaki kopuklukları giderecek "kilit pasör" rolünü üstlenmesi bekleniyor.

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SİL BAŞTAN DEĞİŞİM

Batrakov'un 10 numara pozisyonuna yerleşmesiyle birlikte, Galatasaray'ın orta saha kombinasyonları ve kanat organizasyonları da sil baştan değişecek.

Okan Buruk ve ekibi, genç yıldızın arkasında görev yapacak savunma odaklı orta sahalar ile kanat oyuncularının rollerini milli ara boyunca taktik idmanlarla şekillendirecek. Taraftarlar, tamamen Batrakov'un üzerine kurulmuş yeni nesil bir hücum setini milli ara dönüşündeki ilk resmi maçta sahada görebilecek.