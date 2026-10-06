×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk'tan Batrakov kararı! Yeni hücum düzeninde 'kilit' olacak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Aleksei Batrakov
Okan Buruktan Batrakov kararı Yeni hücum düzeninde kilit olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 10:03

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, adaptasyon sürecini büyük ölçüde tamamlayan Rus orta saha oyuncusu Aleksei Batrakov’u yeni hücum düzeninin merkezinde kullanmayı planlıyor. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Galatasaray’da Okan Buruk, takıma yeni katılan genç yıldız Aleksei Batrakov’u takıma monte etmek için kollarını sıvadı.

Teknik heyet, milli takım arasını 21 yaşındaki futbolcuyu yeni hücum düzeninin merkezine yani 10 numara pozisyonuna yerleştirmek için bir fırsat olarak görüyor.

Gözden KaçmasınDursun Özbekten Icardi açıklaması Cevap bekliyorumDursun Özbek'ten Icardi açıklaması! 'Cevap bekliyorum'Haberi görüntüle

ALIŞMA SÜRECİNİ TAMAMLADI

Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan girerek kalitesini gösteren Rus futbolcunun, uyum sürecini büyük ölçüde atlattığı rapor edildi.

Okan Buruktan Batrakov kararı Yeni hücum düzeninde kilit olacak

"KİLİT PASÖR" ROLÜ ÜSTLENECEK

Teknik direktör Okan Buruk, Batrakov’un sahadaki oyun zekasından ve hücum üretkenliğinden maksimum verim almayı hedefliyor. Genç oyuncunun, takımın hücum ile orta saha arasındaki kopuklukları giderecek "kilit pasör" rolünü üstlenmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Okan Buruktan Batrakov kararı Yeni hücum düzeninde kilit olacak

SİL BAŞTAN DEĞİŞİM

Batrakov'un 10 numara pozisyonuna yerleşmesiyle birlikte, Galatasaray'ın orta saha kombinasyonları ve kanat organizasyonları da sil baştan değişecek.

Okan Buruk ve ekibi, genç yıldızın arkasında görev yapacak savunma odaklı orta sahalar ile kanat oyuncularının rollerini milli ara boyunca taktik idmanlarla şekillendirecek. Taraftarlar, tamamen Batrakov'un üzerine kurulmuş yeni nesil bir hücum setini milli ara dönüşündeki ilk resmi maçta sahada görebilecek.

Okan Buruktan Batrakov kararı Yeni hücum düzeninde kilit olacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Aleksei Batrakov

BAKMADAN GEÇME!