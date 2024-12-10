Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen açıklaması: Dönüş tarihleri...

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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğine ilişkin sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Sakatlıklar çok fazla oluyor. Bir kere direkt olarak ayağına basılması hepimizi üzen şeylerden biriydi. Hakemin VAR'a gidip kırmızı kart vermemesi bu olayı ön plana çıkarttı. VAR'dan kırmızı kart gelmemesi bu olayın ön plana çıkmasına yol açtı. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi."

DÖNÜŞ TARİHLERİ

Barış Alper'de kemik ödemi ve dizinde bir esneme var. 2-3 hafta diyorsunuz 1. haftada çıkıp oynayacak bir yapıya sahip. Osimhen'de de bir 2 haftalık süre gözüküyor. Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz.