×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'İhtiyacımız var'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruktan Barış Alper Yılmaz açıklaması: İhtiyacımız var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 00:28

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Maç öncesi de söyledim, fiziksel ve mental olarak hazırız. Geçen sezonun şampiyonuyuz, o öz güvenle başladık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Erken goller bizi daha rahatlattı. Bu sıcakta oynamak iki takım için de zordu. Ama genel olarak istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bireysel olarak performanslar daha iyi olacak.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Barış Alper Yılmaz sazı eline aldı, 5 dakikada her şeyi değiştirdi: Yıllar sonra bir ilkGalatasaray'da Barış Alper Yılmaz sazı eline aldı, 5 dakikada her şeyi değiştirdi: Yıllar sonra bir ilk!Haberi görüntüle

SANE YORUMU

Sane, bize en geç katılan oyuncu. 15 gündür takımla birlikte. O da oynamak istiyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı. Zamanla herkes hazır hale gelecek. Burada bizimle olmayan oyuncuları da hazırlayıp önümüzdeki haftalardan itibaren onları da kullanmaya başlayacağız.

Haberin Devamı

BARIŞ ALPER'İN BİZİMLE OLMASINI İSTİYORUM

Bugün sahanın yıldızı. 2 gol attı ve asist yaptı. 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. 3 seneki performansı önemli ve değerli oldu. Bu sezon, bu üç sezonun üzerine çok daha koyarak başladı. Bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kere daha gösterdi. Dünya üzerinde hem sağ hem sol bek hem de santrfor oynayan oyuncu azdır, hem de iyi oynayan. Performansından çok mutluyum. Her zaman bizimle birlikte olmasını istiyorum. Bu performans sonrası ilgilenenler olacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Önemli bir sezon bizi bekliyor. Onun gibi oyunculara daha çok ihtiyacımız var. Bu tür oyunculara her zaman teklifler geliyor, konuşuluyor, bu da normal.

KALECİ TRANSFERİ

Günay'ın performansından çok mutluyum. Bugün de bizim için iyi bir performans sergiledi. Kaleci transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Muslera 14 yıl oynadı ve önemli bir hizmet verdi. Galatasaray'a yakışan önemli bir kaleci almak isteriz. Gelen her kalecinin Günay'a yarışacağını unutmayalım. Bu da bizim için önemli.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!