Okan Buruk'tan Atletico Madrid maçı öncesi müjde: 'Kadroda olacak!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında oyuncusu Lucas Torreira ile birlikte açıklamalarda bulundu.

"MAKSİMUMUZU VEREREK KAZANMAK İSTİYORUZ"

"İspanya'da yaşanan tren kazasında ölen 40 kişi için öncelikle başsağlığı dileklerimle başlayacağım.



Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girmek için önemli bir karşılaşma. Burada varız diyebileceğimiz bir karşılaşma, puan anlamında çok önemli. İç sahada oynadığımız maçlar uzun yıllardır Galatasaray tarihine geçen maçlar olarak yer aldı, büyük bir şans.



15 senedir takımın başında olan Simeone ile birlikte, farklı oyunlar, farklı oyuncular, kazanmaya odaklı bir takım var. Maksimumuzu vererek kazanmak istiyoruz. Kritik bir maça çıkıyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum."

OSIMHEN, JAKOBS, SARA, SINGO VE ARDA'DA SON DURUM

"Osimhen kadroya katıldı, antrenmana çıktı. Konsantrasyonunu gösterdi, güzel de bir antrenman oldu. Jakobs yarın sabah bizlerle olacak, kadroda olacak. Sara kendini deneyecek, planımız onu da kadroya almak. Singo kadroda olmayacak. Arda'nın sakatlığı var. Ancak, kadromuz biraz daha kalabalıklaştı. Hepimiz için, özellikle benim için moral oldu."

BU DÖNEM DAHA ÇOK BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKEN BİR DÖNEM"

"3 senedir şampiyon oluyoruz, beklentiler yüksek. Doğrularımız, yanlışlarımız oluyor. İnsan hata yapabilir. Galatasaray futbolcuları ve teknik heyeti her şeylerini veriyor, taraftarımız emin olsun. Bu dönem daha çok birlikte olmamız gereken bir dönem.

Galatasaray, son 3 sene şampiyon olduğu için bu sene de şampiyon olmasın diye saha dışında olanları görmemiz gerekiyor. Transfere odaklandık ama saha içindekilere de odaklanmamız gerekiyor. Her dakika oyuncularımıza destek olalım. Maçın başı kötü oynayabilirsiniz, sonra iyi oynayabilirsiniz. Her zaman Galatasaray taraftarı oyuncularını yükseltmiştir. Yarın nasıl bir stat, nasıl bir atmosfer, nasıl bir kulüp olduğumuzu gösterme günü."

"HEM BEN HEM OYUNCULARIM HAZIR!"

"Bazı maçlar vardır, teknik ekibin o takımı psikolojik anlamda hazırlamasına gerek yoktur. Atletico Madrid maçı bunlardan biri. İyi antrenman yapacaksınız, taktiksel hazırlık yapacaksınız, analizinizi en doğru şekilde anlatacaksınız, saha içi çalışmanızı yüksek konsantrasyonla yapacaksınız ama böyle bir şans futbolcuya geldikten sonra mental anlamda hazırlanmayan... Takımda bunu görmüyorum. Herkes bu maça çok hazır. Dünkü antrenmanda da yaptığımız çalışmada bunu net şekilde gösterdiler. Beni mutlu eden bir antrenman oldu. Bugün daha kısa ve daha dinamik bir antrenman olacak. Hem ben hem oyuncularım hazır. Atmosferden tüm dünya etkileniyor, rakip takımlar da etkileniyor. Bu atmosfer için sahada performans vermemiz lazım. Ben oyuncularıma çok güveniyorum."

"SINGO, DÜNYADA SAKATLANAN İLK FUTBOLCU DEĞİL!"

"Uğurcan bugün antrenmanda olacak, bir hastalığı vardı. Singo'nun durumunu Yener Hoca size açıklayacak. Dünyada sakatlanan ilk futbolcu Singo değil. Önemli olan doğru zamanda döndürebilmek. En kısa zamanda dönecek. Bir daha da o sakatlık olmayacak diye düşünüyorum."

TORREIRA: "GİDECEĞİM ZAMAN AĞZIMDAN DUYARSINIZ"

Çok konuşuldu geleceğimle ilgili. Ben kalbimden konuştum hep. Adanmış bir şekilde formayı giydim. Babamda sağlık problemleri yaşadım. Takıma yeterince konsantre olamadım. Okan'a ve taraftarlara teşekkür ederim. Şu anda Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum. Sezonun önemli bir bölümünden geçtiğimizi biliyoruz. Gittiğim zaman ağzımdan duyarsınız. Burada olduğum sürece sahada her şeyimi ortaya koyacağım. Sakin olmak, birlik olmak, Galatasaray'ın başarılarına odaklanmak en önemlisi. Hiçbir oyuncu, Galatasaray'ın önünde değildir. Transparan olmaya çalışıyorum. Etrafımdaki insanlarla ben hep iyi şeyler yaşamak istiyorum. Bir şeyler uydurmayı sevmem. Galatasaray'da olmaktan çok mutluyum. Birçok kupa kaldırdık. Hocamla çok mutluyum. Anlaşılmasını bekliyorum ki, uzun süredir Avrupa'da oynuyorum. Babam da çok iyi dönemden geçmiyor sağlık olarak. Futbolun ötesinde ben bir oğulum. Ben gideceğim zaman 'gitmek istiyorum' derim. Aşığım bu takıma."

