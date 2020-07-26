Okan Buruk'tan Arda Turan ve Emre Belözoğlu sözleri

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Arda benim için çok önemli, çok değerli. Devre arasından önce aldığı bir karar vardı. O da bizimle şampiyonluk sevinci içinde olsaydı... O da hak eden oyunculardan biriydi. Onun da aramızda olmasını isterdim. Kendi aldığı bir karar oldu. Burada olduğu sürece takımı her zaman destekledi. Oynadı, oynamadı, hiçbir zaman yapısı değişmedi. Arda'nın çok çalıştığını, tekrar futbola dönmek istediğini görüyorum. Onunla da iletişim içindeyiz. Arda Turan, bu ülkenin önemli oyuncularından biri. İnşallah, bu yaz da tekrar sahalara döneceğini umuyorum. İyi bir karakter. Hem bana, hem ekibime her zaman destek olmaya çalıştı."

"EMRE İLE AYNI EVDE KALDIK"

"Emre Belözoğlu, benim için çok önemli ve değerli. 16-17 yaşındaydı, Galatasaray Altyapısında'ydı, A Takım'a yükseldi. Bizim hep yanımızda oldu. Onun Türk futbolcu için önemli bir oyuncu olacağını söyledik. Aramızda 7 yaş var, ben onun abisiyim ve her zaman birlikte mücadele ettik. İtalya serüvenimizde 3 sene aynı evde kaldık. Emre, önemli bir oyuncu. Türk futboluna baktığımızda, uzun süre oynadı, yurt dışında oynadı, onun dışında Türk futbolcusu için de örnek oldu. 40 yaşında, hala sahada olabileceğini gösterdi. Kendinize bakarsanız, yaşın da bir önemi yok. Şu anda 40 yaşında Emre. 'Emre hala oynayabilecek düzeyde.' diyorsunuz. İyi bir ayağı var, sahada takımına kalite katıyor. 'Emre, futbolu bırakmalı.' diyemiyorsunuz. En doğru kararı verecek olan kendisi. Hayırlısı olsun."

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