Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Bize gurur ve mutluluk veriyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 14. haftasındaki Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımdaki eksiklere dikkat çeken Okan Buruk, "Bu mevsim eksiklerin arttığı bir mevsim. Rakibimizde de bu çok. İyi bir kadroya yine sahipler ama hem kulübeden oyuncular anlamında hem başlangıç olarak farklılar. Ampem mi başlar, Saiz mi başlar diye düşünüyorduk. Dizilişi ve oyun sistemi olarak aşağı yukarı beklediğimiz 11. Kendi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. 2.5 gün önce bir maç oynadık. Bir gün yolculuk, sonra rejenerasyon. İlk defa duran top, taktik çalışmadık. En kısa sürede oyuncuları nasıl dinlendiririz diye düşündük. Sonra testleri yaptık. Hangi oyuncular riskli onları çıkardık. Buna göre müdahale edeceğiz. Yorgunluk anında riski olan oyuncuları değerlendireceğiz. Bazı oyuncuları uzun süre vermeden dinlendirmeye çalışacağız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Kaan Ayhan'ın, Jakobs'un, Icardi'nin eksikliği var. Bugün yine 3'lü savunmayı kullanacağız. Bizim oyunumuz çok değişiyor." şeklinde konuştu.

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"BAŞARILARI BİZE MUTLULUK VERİYOR"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'la ilgili konuşan Okan Buruk, "Oyun içerisinde 3 tane jokerimiz var, Yunus, Barış, Sallai. Onların oyun içerisinde mevkilerini değiştirebiliyoruz, sol sağ, önde kanatta... Maçın gidişatına göre düşüncelerimiz olacak. Kazanmak istiyoruz. Eyüpspor lig 4'üncüsü. Arda Hoca'ya bir parantez açmak lazım, çok başarılı. Başarıları bize gurur ve mutluluk veriyor. Kazandığımız ve aradaki farkı açtığımız bir maç olur umarım." dedi.