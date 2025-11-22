Okan Buruk'tan altın dokunuş: İlkay Gündoğan maçın çehresini değiştirdi!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'ni ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanırken, teknik direktör Okan Buruk'un dokunuşları karşılaşmanın kaderini belirledi.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk milli maçlar için verilen aradan önce son oynadıkları Kocaelispor müsabakasının 11’ine göre Ankara ekibi karşısında 4 değişiklikle başladı. Buruk; Uğurcan Çakır Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in yerine Günay Güvenç, Kazım Karataş, Gabril Sara ve Roland Sallai'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılılar müsabakaya; Günay Güvenç, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Haberin Devamı

LEMINA SAKATLANDI

Müsabakanın 14. dakikasında kendini yere bırakan Lemina, sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi.

Bunun üzerine 16. dakikada Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu.

MAÇIN KIRILMA NOKTASI: 17'DE GİRDİ, 45'TE ÇIKTI

Böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev alan Yusuf Demir, sadece 28 dakika sahada kaldı.

Demir, ikinci yarının başında yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

İLKAY 35 GÜN SONRA...

Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, böylelikle 35 gün sonra formayı sırtına geçirdi.

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlanmıştı.

OKAN BURUK'UN PLANI TUTTU





İlk 45 dakikayı 1-0 geride kapatan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un İlkay Gündoğan hamlesi, ikinci yarının seyrini tamamen değiştirdi.

Haberin Devamı

İkinci yarıya çıkmasıyla birlikte oyunun kontrolünü Galatasaray'a geçiren İlkay Gündoğan, hem ortaya koyduğu oyunla hem de attığı golle geri dönüşün mimarlarından biri oldu.

Deneyimli futbolcu ayrıca bu sezon Beşiktaş karşılaşmasının ardından 2. golünü kaydetti.

İlkay Gündoğan'ın Gençlerbirliği performansı;

Gol: 1

Topla buluşma: 60

Pas: 44/48 %92

Uzun pas: 2/2

Kilit pas: 1

Uzaklaştırma: 1

İkili mücadele: 1/3

Top kapma: 1

Sahipsiz top kazanma: 2

Engellediği şut: 1

VOLKAN DEMİREL'DEN İLKAY İTİRAFI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Dirktörü Volkan Demirel, İlkay Gündoğan'a bir parantez açarak "Oyuna girmesi maçın çözümüydü. İlkay'ın girmesiyle topla buluşmaları iyi yaptı. Üzgünüz, kazanabilirdik. Arka arkaya gollerle çözüldük." sözlerini sarf eti.

Haberin Devamı

ICARDI GOL SAYISINI 7'YE ÇIKARDI

Müsabakanın 55. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kazımcan Karataş’ın pasında kale önünde bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.