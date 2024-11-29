Okan Buruk’dan fikstür tepkisi: Niye pazar oynuyoruz

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında oyuna çok kötü başladıklarını belirtirken “Erken golün moral bozukluğu ile ilk yarıda istediğimiz oyunu gösteremedik. Asıl futbolumuzu ikinci yarıda sergiledik. Oyuncularımız yoruldu ama ikinci yarıdaki performans beni mutlu etti” dedi.. Deneyimli teknik adam, Hollanda dönüşü ligde pazar günü Eyüp ile oynayacaklarını hatırlatırken şunları söyledi

SAKATLIK RiSKiNE SOKUYORLAR

“Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 takım aynı gün maç yapıyor, sadece G.Saray 3 gün sonra oynuyor. Başvuru yaptık pazartesi, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa’da puan olsun diyorsan sen neden G.Saray’ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten fikstür yoğun. Çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF’nin belirlemesi çok şaşırtıcı.”

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PUAN KAYBETTiK AMA FiNALE YÜRÜYECEĞiZ

G.Saray’da AZ deplasmanında ikinci yarıda şans bulan Metehan Baltacı erken yenen golün planlarını bozduğunu söyledi. 22 yaşındaki savunmacı golden sonra topa daha çok sahip olduklarını hatırlatırken “Rakibimiz de pozisyonlar kaçırdı. Bu skor böyle olmamalıydı, çok net kaçırdıklarımız var. En azından sonuna kadar mücadele ettik, istedik ve bu da güzel bir mesajdı. Puan kaybıyla ayrıldık ama finale yürüyeceğiz. Kupayı almak için her şeyi yapacağız. İçeride bunu konuştuk. Sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.