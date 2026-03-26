Okan Buruk'a talip var! İngiliz ve İtalyan takımı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, takımda 4. sezonunu geçiriyor. Deneyimli teknik adam sarı-kırmızılılar ile birçok başarıya imza attı.

OLAY İDDİA

Galatasaray ile üst üste 4. lig şampiyonluğuna koşan teknik direktör Okan Buruk'a ciddi tekliflerin geldiği iddia edildi.

TOTTENHAM PEŞİNDE

Tutto Mercato'da yer alan haberde Tottenham, gelecek sezon için kadrosunu ve yapısını yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Bu süreçte teknik direktör adayları arasında Okan Buruk da yer alıyor.

Haberin Devamı

İKİ KULÜP DAHA İSTİYOR

Öte yandan haberde aktarılana göre, Okan Buruk’a ilgi gösteren diğer kulüpler ise Arabistan kulübü Al Ittihad ve Seria ekibi Lazio.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.