Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Rota Avrupa'nın 3 yıldızı

Okan Buruk, üst üste 4. şampiyonluğun ilan edilmesiyle beraber Galatasaray’la 2 yıllık daha sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Ancak ekibin durmaya ve eğlenmeye niyeti yok. Çünkü yeni sezonun çalışmaları da çoktan başlamış durumda.

Antrenör ekibiyle bir toplantı yapan Aslan’ın hocası, geleceğe dair soru işaretlerini ortadan kaldırırken, “Yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimiz daha da büyük. Transfer listem hazır. Alacağımız, hatta göndereceğimiz oyuncular da neredeyse belli. Bu kez geç kalmayacağız. Transferlerimiz kampa yetişecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘Ekipte değişim yok’

Başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere yönetimin desteğini ciddi şekilde hissettiğini belirten Buruk, “Yıllardır güçlü kadrolarla mücadele ediyoruz. Şimdi bir sonraki Şampiyonlar Ligi sezonumuz için daha da güçlü bir kadro kuruyoruz. Galatasaray için mükemmel bir sezon olacağını tahmin ediyorum” dedi. Buruk birlikte başarıdan başarıya koştuğu antrenör ekibinde ise önemli bir değişikliğe gitmeyi düşünmediğini, herkesin çalışmasından çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Portekiz rüzgarı

Rafael Leao, Bernardo Silva ve Bruno Fernandes... Galatasaray’ın transfer gündemindeki 3 yıldız da Portekiz Milli Takımı’nda oynuyor. Sarı-Kırmızılılar bu isimler arasında Manchester City’den ayrılması kesinleşen Bernardo Silva’ya yıllık 15 milyon Euro önerdi ve beklemeye geçti. 31 yaşındaki futbolcu teklifleri değerlendiriyor. Silva’ya 15 milyon Euro öneren Cim-Bom, avantajlı noktada.

Leao için de İtalyan menajer Gardi birkaç gün içerisinde hem 26 yaşındaki oyuncuyla hem de kulübü Milan’la masaya oturacak ve Galatasaray’a bir maliyet tablosu çıkaracak. Buradan gelecek sonuca göre bir yol haritası çizilecek.

Bruno Fernandes ise en zorlu transfer hedefi. Manchester United, tecrübeli futbolcu hakkında henüz son kararını vermedi. Ayrıca Fernandes’in çok fazla talibi var. Galatasaray, Portekizli süperstarın durumunu yakından izleyecek.