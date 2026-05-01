Okan Buruk zirveye yaklaşıyor! Fatih Terim'i geçecek

Süper Lig’de 31. haftada Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkaran Galatasaray, 26. şampiyonluğu için geri sayıma geçerken Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirmeye çok yaklaştı.

Kalan 3 maçta sadece 2 puan alması mutlu son için yetecek olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Buruk da Türk teknik adamların 18 sezondur süregelen şampiyonluk geleneğini 19 yıla taşımaya hazırlanıyor.

FATiH TERiM’i GEÇECEK

Ligde yerli hoca serisi, 2007- 08’de Galatasaray’da Cevat Güler ile başlarken; şampiyonluk yaşayan son yabancı isim 2006-07’de Fenerbahçe ile Zico olmuştu.

Yerli teknik adamların damga vurduğu son 18 sezonda Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı. En çok sevinç yaşayan isimler ise 4’er kez ile Fatih Terim ile Okan Buruk. Galatasaray’ın bu sezon şampiyon olması halinde yerli teknik adamların hegemonyası sürecek ve Okan Buruk da 5. şampiyonlukla söz konusu süreçte bu sevinci en fazla yaşayan teknik adam olacak.