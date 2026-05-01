×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk zirveye yaklaşıyor! Fatih Terim'i geçecek

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 06:59

Eğer Okan Buruk, Galatasaray ile bu sene de şampiyon olursa Süper Lig'de yerli hocaların şampiyonluk geleneği 19 yıla taşınacak ve Fatih Terim'i geride bıracak.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 31. haftada Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 7’ye çıkaran Galatasaray, 26. şampiyonluğu için geri sayıma geçerken Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirmeye çok yaklaştı.

Kalan 3 maçta sadece 2 puan alması mutlu son için yetecek olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Buruk da Türk teknik adamların 18 sezondur süregelen şampiyonluk geleneğini 19 yıla taşımaya hazırlanıyor.

FATiH TERiM’i GEÇECEK

Ligde yerli hoca serisi, 2007- 08’de Galatasaray’da Cevat Güler ile başlarken; şampiyonluk yaşayan son yabancı isim 2006-07’de Fenerbahçe ile Zico olmuştu.

Haberin Devamı

Yerli teknik adamların damga vurduğu son 18 sezonda Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı. En çok sevinç yaşayan isimler ise 4’er kez ile Fatih Terim ile Okan Buruk. Galatasaray’ın bu sezon şampiyon olması halinde yerli teknik adamların hegemonyası sürecek ve Okan Buruk da 5. şampiyonlukla söz konusu süreçte bu sevinci en fazla yaşayan teknik adam olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!