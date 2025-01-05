Okan Buruk: Zevk almadım, daha üretken olabilirdik

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe karşılaşmasını “Championship maçı gibi bir maç oldu” ifadeleriyle değerlendirdi. Oynanan futboldan çok memnun kalmadığını belirten Buruk şu ifadeleri kullandı: “İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik.”

AYRILACAKLARA GÖRE POZİSYON ALACAĞIZ

Okan Buruk “Ayın 13’ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var” derken “UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Buruk, oyuncularına tribünlerden gelen tepkilerle ilgili “Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum” dedi.

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