×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk: Yapı var diyenlere gülüp geçiyorum

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk: Yapı var diyenlere gülüp geçiyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 07:00

Okan Buruk ‘saha içinde kalmamız gerekiyor’ dedi.

Haberin Devamı

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe camiası tarafından ortaya atılan “Yapı var” iddiasına cevap verdi. Başarılı çalıştırıcı, “Sadece G.Saray’ın özelinde söylenen bir şey değil! Başakşehir, Trabzon ve Beşiktaş da şampiyon oldu. İnanılmaz bir emek sonunda şampiyon oluyorsunuz, diğer taraf, “Bizim hakkımızdı, yapı var” diyor. Bunlara gülüp geçiyorum! Kimse hak etmeden şampiyon olamaz. Emeklere yazık ediliyor” dedi.

TÜRK FUTBOLUNA ARMAĞAN OLSUN 

Mourinho’ya da gönderme yapan Buruk, şunları söyledi: “Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda bir Türk takımının nasıl oynayabileceğini çok net gösterdik. Beşiktaş kazandı, daha önce Lyon’u yendi. Bizim 10 puanımız var, F.Bahçe 5 puanda. Bu galibiyeti Türk futboluna ve Türk halkına armağan etmek istiyorum.“

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!