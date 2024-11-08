Okan Buruk: Yapı var diyenlere gülüp geçiyorum

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe camiası tarafından ortaya atılan “Yapı var” iddiasına cevap verdi. Başarılı çalıştırıcı, “Sadece G.Saray’ın özelinde söylenen bir şey değil! Başakşehir, Trabzon ve Beşiktaş da şampiyon oldu. İnanılmaz bir emek sonunda şampiyon oluyorsunuz, diğer taraf, “Bizim hakkımızdı, yapı var” diyor. Bunlara gülüp geçiyorum! Kimse hak etmeden şampiyon olamaz. Emeklere yazık ediliyor” dedi.

TÜRK FUTBOLUNA ARMAĞAN OLSUN

Mourinho’ya da gönderme yapan Buruk, şunları söyledi: “Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda bir Türk takımının nasıl oynayabileceğini çok net gösterdik. Beşiktaş kazandı, daha önce Lyon’u yendi. Bizim 10 puanımız var, F.Bahçe 5 puanda. Bu galibiyeti Türk futboluna ve Türk halkına armağan etmek istiyorum.“