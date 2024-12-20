×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk ve Uğur Meleke oy kullandı, Rodri en iyisi seçildi!

Güncelleme Tarihi:

#Rodri#Okan Buruk#Uğur Meleke
Okan Buruk ve Uğur Meleke oy kullandı, Rodri en iyisi seçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 14:16

Ingiliz The Guardian gazetesi, 2024 yılının en iyi futbolcusunu seçti.

Haberin Devamı

Ingiliz The Guardian gazetesi, 2024 yılının en iyi 100 futbolcusunu belirledi. The Guardian'ın büyük jürisinde Philipp Lahm, Leonardo Bonucci, Fabrizio Romano gibi uluslararası otoritelerin yanı sıra 3 de Türk yer aldı: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Bein Sports yorumcusu Uğur Meleke ve Londra'da yaşayan Türk gazeteci Emre Sarıgül.

Okan Buruk yılın futbolcusu oyunu Rodri'ye verirken, Uğur Meleke'nin tercihi Dani Carvajal oldu.

Ilk 100'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 32, Galatasaraylı Victor Osimhen de 74'üncu sırada yer buldular.

EN İYİSİ RODRI

Kullanılan oyların ardından 2024 yılının en iyi futbolcusu Rodri seçildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rodri#Okan Buruk#Uğur Meleke

BAKMADAN GEÇME!