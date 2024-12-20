Okan Buruk ve Uğur Meleke oy kullandı, Rodri en iyisi seçildi!

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Ingiliz The Guardian gazetesi, 2024 yılının en iyi 100 futbolcusunu belirledi. The Guardian'ın büyük jürisinde Philipp Lahm, Leonardo Bonucci, Fabrizio Romano gibi uluslararası otoritelerin yanı sıra 3 de Türk yer aldı: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Bein Sports yorumcusu Uğur Meleke ve Londra'da yaşayan Türk gazeteci Emre Sarıgül.

Okan Buruk yılın futbolcusu oyunu Rodri'ye verirken, Uğur Meleke'nin tercihi Dani Carvajal oldu.

Ilk 100'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 32, Galatasaraylı Victor Osimhen de 74'üncu sırada yer buldular.

EN İYİSİ RODRI

Kullanılan oyların ardından 2024 yılının en iyi futbolcusu Rodri seçildi.