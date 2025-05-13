Okan Buruk ve Fatih Tekke Türkiye Kupası finali öncesinde konuştu: 'Karşımızda Galatasaray gerçeği var!' | 'Bu hafta iki kupa alabiliriz!'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep'te oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

"İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz."

KADRO TERCİHİ

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"Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız."

"BU HAFTA İKİ KUPA KAZABİLİRİZ"

"Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah."

FATİH TEKKE SÖZLERİ

"Fatih Tekke'nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz."

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİK"

"Zor günler geçirdik. Taraftarı çok üzdük, biz geldikten sonra bu durum biraz olsun duruldu. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bazı oyuncularımız oynayamayacak durumda olsa bile sahaya çıkmak istiyor. Bir özür maçı gibi, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa'ya gidiyor olması lazım."

"SON 50 YILIN EN İYİ KADROSUNA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

"Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor."

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"TRABZONSPOR KUPALARA ADAYDIR"

"Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek, puan alabilirdik. Memnun olduğum yönler de var. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Savic özellikle çok net! O durumda bir oyuncunun oynaması zor ama istiyor. Onunla başlayacağız. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız."

"KARŞIMIZDA GALATASARAY GERÇEĞİ VAR"

"Cümleleri kurmak kolay ama karşımızda Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik bir kadrosu... Ama karşılarında bu kupayı isteyen bir takım görecekler umarım. Hak eden kazansın, futbol dışında bir şey konuşulmasın. Kupayı çok istiyoruz, gücümüzden daha fazla mücadele edeceğiz."

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"ÜLKEMİZDEKİ FUTBOL İKLİMİ HERKESİN MALUMU"

"Trabzonspor'un bir kupayı alması ve almamasıyla ilgili geleceğini dizayn etmesini düşünmek doğru değil. Oyunun üzerine düşünme şeklimizi değiştirmek ve biraz elit liglerdeki gibi futbol üzerine konuşmak... Ülkemizdeki futbol iklimi herkesin malumu! Oyuncularım rahat olsun, onlar Trabzon şehri gibi şehri mücadele etsin! Öne mücadele, önce oyun oynamak. Bu çocukların bu ortamda rahatlaması lazım. İstedikleri gibi hata yapabilirler, bunu onlara söyledim. Sahada mücadele edecekler."

"TARİHE GEÇMEK GİBİ NİYETİM YOK"

"Tarihe geçmek gibi niyetim, asla öyle bir hadsizliğim yok! Çok çalışmak ve kendim kalmak gibi bir niyetim var. Benim söylediğim cümlelerin arkasının gelmesi için süreye ihtiyaç var. Belki kupa bu yüzden olabilir, insanların güveni sonuçlar üzerinde çok oluyor ve kupa bana yardımcı olabilir. İnsanlar bana güvenebilir"