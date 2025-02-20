Okan Buruk: Umudun peşinde olacağız!

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G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk “AZ karşısında turu geçmek için asılacağız” derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz sadece bir maça çıkmıyoruz, bir umudun peşinden, Galatasaray’ın tarihinde, mayasında, genlerinde olan bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla umutlarımızı yeşertmek için maçın başlangıcı ve devamı önemli olacak. Ocak ve şubatta 3 günde 1 maç oynuyoruz. Fiziksel olarak hazırlanma şansımız yok. Oyuncularımızı dinlendirip maçtan 1 gün önce kısa taktik idmanıyla maçlara çıkarıyoruz.

UMUT EDiYORUM Ki MAÇ SAATiNDE KAR YAĞMASIN

İLK maçtaki 4-1’lik skor bizim için hayal kırıklığı. O maça çok eksik bir kadroyla çıktık. 6-7 oyuncumuz yoktu. Hem başlangıç 11’inde hem değişikliklerde zorlandık. Bu maçta yine kalabalık değiliz ama ilk maça göre daha iyi durumdayız. Beklenti de bizden çok yüksek. İlk maça takılı kalmadan rakibimize aynı zorluğu çektirmek, turu geçecek skoru almak istiyoruz. Merak etmesinler, taraftarlarımızı çok sevindireceğiz. Bize güvensinler.

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UMUT ediyorum ki maç sırasında kar yağışı olmasın. Hem saha zemini hem maç kalitesi için... G.Saray bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinde koşuyorsa ne

zemin ne atmosfer önemli olmamalı. Sadece işimize, başarıya odaklanmalıyız. Galatasaray’ın ne kadar önemli ve değerli olduğunu, turu geçmek için oyun içinde olduğumuzu hep göstermemiz gerekiyor.”