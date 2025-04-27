Okan Buruk, üçüncü kez 'dalya' dedi!

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Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı.

Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarı, deplasmanda mücadele eden takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

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Eyüpspor Kulübü, Galatasaray taraftarı için stadın yüzde 30'unu açtı. 2 bin 100 sarı-kırmızılı taraftar, biletlerin tamamını alarak tribündeki yerini aldı.

Maç öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, açtıkları pankartla Süper Lig'deki 25. şampiyonluğa inandıklarını vurguladı.