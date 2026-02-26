Okan Buruk: 'Turu geçtik ama büyük ders aldık!'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakarak adını son 16'ya yazdıran Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

MAÇI BİZ ZORLAŞTIRDIK

Son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz, bunun değerini bilmek lazım. Oyuncularıma da bunu söyledim. Soyunma odasında kaybetmiş gibi bir hava olabiliyor ama böyle değil. Maçı çok rahat bitirmemiz gerekirken 11'e 10 rakibimiz oynuyormuş gibi oldu. Çok hata yaptık. Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık.

ÇOK BÜYÜK DERS ALDIK

Bundan sonrası için elimizde bir şans var. İyiyi de gördük, kötüyü de gördük. 5-2'nin rövanşındayken bu seviyelerde kazanırız diye rahatlamak olmuyor. Turu geçtik ama çok büyük de bir ders aldık.

FIRSAT GELECEĞİNİ SÖYLEDİM

Haberin Devamı

Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim.