×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Okan Buruk: 'Turu geçtik ama büyük ders aldık!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#UEFA Şampiyonlar Ligi
Okan Buruk: Turu geçtik ama büyük ders aldık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 02:37

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakarak adını son 16'ya yazdıran Galatasaray'da teknik direktörü Okan Buruk, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

MAÇI BİZ ZORLAŞTIRDIK

Son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz, bunun değerini bilmek lazım. Oyuncularıma da bunu söyledim. Soyunma odasında kaybetmiş gibi bir hava olabiliyor ama böyle değil. Maçı çok rahat bitirmemiz gerekirken 11'e 10 rakibimiz oynuyormuş gibi oldu. Çok hata yaptık. Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık.

Gözden Kaçmasınİşte Galatasarayın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri Kura cuma günüİşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri! Kura cuma günüHaberi görüntüle

ÇOK BÜYÜK DERS ALDIK

Bundan sonrası için elimizde bir şans var. İyiyi de gördük, kötüyü de gördük. 5-2'nin rövanşındayken bu seviyelerde kazanırız diye rahatlamak olmuyor. Turu geçtik ama çok büyük de bir ders aldık.

FIRSAT GELECEĞİNİ SÖYLEDİM

Haberin Devamı

Maçta daha özgüvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#UEFA Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!