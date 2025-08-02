Okan Buruk, transferdeki önceliklerini açıkladı: 'Birçok oyuncuyla görüşüyoruz!'

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı İtalya Serie A ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı - kırmızılılar yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında da mağlup olmamış oldu. Mücadelenin ardından ise teknik direktör Okan Buruk, açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"HEM KALEYE HEM DE SAVUNMAYA OYUNCU BAKIYORUZ"

"Bir hazırlık dönemindeyiz. Bunu tamamlıyoruz. Orta saha transferiyle ilgili düşüncemiz yok. İlerleyen dönemde kararlar vereceğiz. Önceliğimiz olan mevkiler var. Osimhen transferi oldu. Hem kaleci hem savunmaya bir oyuncu bakıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra devam eden süreçte Şampiyonlar Ligi için 1 ay süre var. Şampiyonlar Ligi listesine devam edebilecek şekilde düşüncemiz devam ediyor. Kadro yapımız kalabalık. Gidecek oyuncular var. Onlara kulüp bulmak, satabileceğimizi satmak, kiralayabileceğimizi kiraladıktan sonra önümüzü net şekilde göreceğiz. Öncelik kaleci ve savunma transferi. Bütçemiz önemli. Sadece alarak olmuyor. Göndermemiz de gerekiyor."

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"TRANSFERDE İSİM VERMİYORUZ"

"Transferde isim vermiyoruz. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Mevkisel olarak düşündüğümüz, istediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var. Kadromuzu güçlendirmeliyiz. Hem stoper hem sağ bek mevkisinde transferler düşünebiliriz. Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde düşüncemiz olacak. Asıl düşüncemiz, öncelikle kaleci üzerinde."

"SANE'NİN FAYDASI BÜYÜK OLACAK"





"Genel olarak futbola baktığımızda atletik oyuncular, bizim oynadığımız oyun da sert bir oyun, birebir oyunlar var. Rakibe karşı fiziksel olarak üstünlük kurmalıyız. Atlet oyuncu sayısı takımımızda ne kadar artarsa Şampiyonlar Ligi'nde o kadar iyi. Kadromuzu bu açıdan geliştirmeye başladık. Sane ve Osimhen bu profile uygun. Üstüne koydukça devam ediyoruz. Oyuncuların hepsi aynı anda hazırlıklara başlamadı. Sane daha geç katıldı. Sane, çok önemli bir oyuncu. Bu ilk maçıydı. İkinci ama maça başlangıç olarak 8-9 gün önce katıldı. Biz baştan 45 düşünüyorduk, 10-15 daha istedi, 60'a çıktık. Bize büyük faydası olacak. Bu çizgimizi, ligde kazanarak devam ettirmek istiyoruz. Avrupa'da önemli derece almak istiyoruz."

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MUSLERA & MERTENS

"Muslera ve Mertens hep bizdeler. Ayrıldılar gibi görmüyoruz. Muslera oynamaya devam ediyor. Mertens'in böyle bir düşüncesi olmadı. Galatasaray'ın kapısı onlara hep açık. Başkanımız, Muslera ile Güney Amerika bölgesi oyuncu transferlerinde, oyuncu izlemede önemli bir destek alınacak. Muslera'nın da kendi kulübü var. Hep bizle beraber olacaklar. O tür bir düşünceleri olursa Galatasaray'ın kapıları hep açık."