Okan Buruk transferdeki hedefleri açıkladı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin ayrılığını, transferdeki son durumu ve Osimhen'in kaptanlık ihtimalini Tivibu Spor'a değerlendirdi.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Forvet arkası pozisyonu için transfer önceliğimiz. Ayrıca Mauro Icardi ile devam etmiyoruz, forvet de önceliklerimizden biri. Şu an bu iki bölge için çalışıyoruz. Belirlediğimiz oyuncular var, görüşmeler sürüyor.

DURAN VE DIAZ YORUMU

Jhon Duran ile iletişimimiz olmadı, benim olmadı! Brahim Diaz ile bir görüşmemiz olmadı. Julio Enciso, geniş transfer listemizde yer alıyor.

ICARDI AÇIKLAMASI

Mauro Icardi ile henüz konuşmadım. Sosyal medyadan duygularımızı ifade ettik. Menajerine veda isteğimizi ilettik. Onlar da kabul ederse böyle bir veda yapacağız. Futbolda vedalar var. Bize kızsa da, başka şeyler düşünse de sevgimiz değişmez. Bir senelik teklif yaptık ve başka bir şey konuşmadık. Asparagas haberler çıktı, oynama süresi gibi ama böyle şeyler olmadı. Icardi ve menajerinden bu talepler geldi. Belki de teklif onları mutlu etmedi. Bir senelik teklif, hepsi bu. Saygı duymak gerek.

Haberin Devamı

BRUNO İLE İLETİŞİME GEÇMEDİK

Bruno Fernandes'le iletişime geçmedik. Kulübü olan oyuncuyla doğrudan iletişime geçemiyoruz. Bunlar benim işim değil. Yönetimin bana bile anlatmasını istemiyorum transfer detaylarını. Ne kadar gizli giderse bu işler o kadar doğru yapılır diye düşünüyorum.

YENİ KAPTANLAR

Abdülkerim Bardakcı, yeni sezonda takım kaptanı olacak. Victor Osimhen de kaptanlardan biri olacak.

AZİZ YILDIRIM VE İSMAİL KARTAL'A HAYIRLI OLSUN

Aziz Yıldırım ve ekibine, İsmail Kartal'a hayırlı olsun. Beşiktaş'a da Vincenzo Italiano geldi, çok beğendiğim bir teknik adam. Ona da hayırlı olsun. Güzel bir lig olsun ve yine biz kazanalım. Yeni yıldızlar, geliyor. Yeni takımlar, güçlü kadrolar. Başakşehir'in de Nuri Şahin ve Göksel Gümüşdağ ile takımı oturdu. Zorlu bir fikstürle başlıyoruz, Avrupa'da da takımlarımıza başarılar. Takımların bütçeleri çok arttı, ligin geliri ile transfer arasında uçurum var. Lig geliri ile bir oyuncunun maaşını bile ödeyemiyorsunuz. Takımlar dört sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın önüne geçmek istiyor. Yine odaklanacağız.