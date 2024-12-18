Okan Buruk Trabzonspor maçı sonunda 'Memnun değilim' demişti, yapacağı hamle ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Trabzonspor'u son dakika golüyle mağlup eden Galatasaray'da yenilen goller Okan Buruk'u düşündürüyor.

Çıktığı son 4 maçta 9 gol yiyen ve kalesini korumakta güçlük çeken sarı kırmızılı takımda teknik patron Okan Buruk, son oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında değişikliklerin sinyalini vermişti.

'MEMNUN DEĞİLİM DEMİŞTİ'

Trabzon karşısında defansta iyi olmadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Buruk, 'Savunma anlamında mutsuzuz, memnun değilim. Kötü savunma yaptık. Hem sertliğimiz hem pozisyon almalar... Kolay pozisyonlara girdik. Pozisyon sayımız çok yüksek. Verdiğimiz pozisyonlar... Maç sonu 4-3 geriye düşebilirdik. Çok net golü Abdülkerim kurtardı. Abdülkerim için o dokunuş, iyi günlerinden birinde değildi ama o dokunuşla maçı kazanmamızı sağladı.' ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

KURGU DEĞİŞİYOR

Buna göre ligin 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak sarı kırmızılılar oyun planında değişikliğe gidecek.

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor karşısında savunma göbeğinde Abdülkerim-Kaan ikilisine görev veren ve kenar beklerinde Jelert ile Berkan’ı oynatan Buruk, bir sonraki Kayseri deplasmanında ise stoperde Abdülkerim - Sanchez, sol bekte Jakobs, sağ bekte ise Kaan’la başlamayı planlıyor.

Hafta içindeki idmanlara ve sakatlık durumuna göre Okan Buruk'un nihai kararını vermesi bekleniyor.

TRANSFER İÇİN FLAŞ İDDİA

Stoper ve kanat transferi için çalışmalarını hız katan Galatasaray'da savunma bölgesi için rotanın Premier Lig'e çevrildiği iddia edilmişti.

Tuttomercato’nun haberine göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf ile ilgileniyor. İsveçli oyuncunun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Haberde yer alan detayda Galatasaray'ın kış transfer döneminde oyuncuyu uygun bir fiyata kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.