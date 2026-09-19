Okan Buruk, Trabzon'da kırmızı kart gördü!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 72. dakikasında Savic'in Leroy Sane'ye yaptığı müdahalenin ardından Okan Buruk kırmızı kart bekledi.

Maçın hakemi Batuhan Kolak, Savic'e sarı kart çıkardı ve bir süre VAR'ı dinledikten kararını değiştirmedi.

Bu kararın üzerine Okan Buruk, Solak'a yoğun itirazlarda bulundu. Müsabakanın hakemi ise kırmızı kartına başvurdu.

Okan Buruk, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçında takımın başında yer alamayacak.

"BENİ İSTEYEREK ATTI"

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre, Okan Buruk maçın ardından "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı." sözlerini sarf etti.