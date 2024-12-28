Okan Buruk tarihi baştan yazıyor!

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Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevindeki üçüncü sezonunu yaşayan Okan Buruk, takımını 2 Süper Lig, 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğuna taşırken, birçoğu ‘kırılması neredeyse imkansız olan’ rekorlara imza attı. 51 yaşındaki Buruk, Kasım 2011’de A Milli Takım’da Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak başladığı teknik adamlık kariyerinin altın dönemini ise bu yıl yaşadı

EVİNDE EN FAZLA SERİ GALİBİYET ALAN EKİP

Geçen sezon 1-0’lık Hatay galibiyetiyle sahasında üst üste maç kazanma rekoru (19) kıran G.Saray, daha sonra Pendik ve Sivas’ı yenip rekoru geliştirdi.

DEPLASMANDA DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Süper Lig’deki en uzun deplasman galibiyeti serisi rekoru da Buruk’lu Galatasaray’ın... 9. haftada Antalyaspor’u 3-0 yenerek dış sahada peş peşe 13. zaferini elde ederek rekoru eline geçiren Cimbom daha sonra bu seriyi 16’ya çıkardı.

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SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 17 MAÇ KAZANDI

Sarı kırmızılı takım, geçen sezonun 34. haftasında Adana Demirspor’u 3-0 mağlup ederek daha önce yine Okan Buruk’la kırdığı üst üste maç kazanma rekorunu 15 maça çıkardı. Cimbom, sonrasında Sivas ve Karagümrük galibiyetleriyle bu seriyi 17’ye yükseltmeyi başardı.

ÜÇ HANELİ PUAN TOPLAYAN TEK TAKIM

2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Buruk’lu Galatasaray, Süper Lig’de bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu. Fenerbahçe’nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı rekoru kıran sarı kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısını gösterdi.

MAÇ BAŞINA PUAN ORTALAMASI 2.68

G.Saray'daki ilk sezonunda 2.44, ikinci sezonunda da 2.68 puan ortalaması yakalayan Okan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü oldu. Bu sezonki maç ortalaması 2.75 olan sarı kırmızılı takım, bu formunu sürdürdüğü takdirde rekorunu yenileyecek.

BİR SEZONDA EN FAZLA GALİBİYET

Sarı kırmızılı takım geçen sezon ligde bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı. Okan Buruk’lu Cimbom, oynadığı 38 maçın 33’ünü kazanmayı başardı. Ligde bundan önce 1959-60’ta Beşiktaş, 1988-89’da da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı.

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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET REKORU KIRDI

Avrupa Ligi’nde sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı Tottenham maçı, Okan Buruk’un bireysel kariyerinde de önemli bir yere sahip oldu. Kupa-2’de Başakşehir ve Galatasaray’ın başında toplam 16 karşılaşmaya çıkan Buruk, 9 galibiyet elde ederek, bu turnuvada en çok maç kazanan Türk hoca oldu.

KENDİ SAHASINDA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Sahasında son olarak 2022- 2023 sezonun ilk haftasında 1-0 kaybettiği Giresunspor maçında skor üretemeyen sarı kırmızılı ekip, sonrasında evinde oynadığı 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. Cimbom bu süreçte 92 kez meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturarak maç başı 2.62 gol ortalaması yakaladı.

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EN FAZLA ŞAMPİYONLUK İSİM

Okan Buruk, oyuncu ve teknik direktör olarak Süper Lig’de en fazla şampiyonluk (10) yaşayan isim. Başakşehir’de 1, Galatasaray’da 2 şampiyonluk yaşayan Buruk, futbolcu olarak da 7 kez lig kupasını kazandı.