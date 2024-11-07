Okan Buruk tarihe geçti!

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Galatasaray'ın Tottenham'ı yenmesiyle Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi tarihinde en çok galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde 16. maçına çıkan Buruk, 9. galibiyetini aldı.

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

Okan Buruk'un 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunuyor.