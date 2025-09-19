Okan Buruk: 'Sorumluluk benim, ilk 24'e inanıyorum'

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık.

ŞANSSIZ GOLLER YEDİK

Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top %60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı.

SORUMLULUK BENİM

Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim!

İLK 24'E GİREBİLRİZ, İNANIYORUM

Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik. İyi yaptığımız şeyleri arttırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız. İlk yarıdaki oyunla çok rahat kazanabilirdik ama 5-1'lik mağlubiyete götürdü oyun bizi! Üzgünüm.

OYUNUMUZU DÜŞÜRDÜ

35-40 dakika çok iyi gitti, bütün planlarımız işledi. İlk yarı sonunda 2 dakikada, 2 gol yedik! Bu bizim oyunumuzu düşürdü! Bunun savunmadaki isimlerle alakası yok! Farklı oyuncularla çıkıp, farklı sonuçlar alabilirsiniz. Her oyuncuyu oynatıyorum. Bundan sonraki maçlarda rakiplere göre oyuncu tercihleri olacak.

FİZİKSEL DURUM

İlkay ve Singo geç geldi onlar takımın gerisinde. Çok fazla maç oynamadılar. Barış Alper uzun süre takımla olmadı! Icardi sakatlıktan döndü, o da kendi hazırlama aşamasında. Rakiple kıyasladığımızda daha genç ve daha çok koşan bir takım. Koşu mesafeleriyle oyunu bozmaya çalışan bir takım olduklarını gördük. %60 topa sahip olduk, onlar topun arkasında koştu.