Okan Buruk: 'Son 16'nın değerini bilelim'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Juventus'u eledikleri mücadelenin dönüşünde İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da yollarına devam etmelerinin Türk futbolu için taşıdığı anlama dikkat çekerken oyuncularına da övgüler yağdırdı.

"DEĞERİNİ BİLMEMİZ VE MUTLULUĞUNU YAŞAMAMIZ GEREKİYOR"

"Son 16’da olmak önemli, hedefimiz buydu ve bunu başardık. Kurada (Liverpool ya da Tottenham) bir takım tercih edemezsiniz; hangisi gelirse en iyisini yapacağız. Şimdi ligi düşüneceğiz, ondan sonra tekrar Avrupa serüvenimiz başlayacak. Bunun değerini bilmemiz ve mutluluğunu yaşamamız gerekiyor. Önemli bir iş başardı oyuncularım; öncelikle onları tebrik etmek gerekiyor. Bir Türk takımı uzun yıllar sonra son 16’da, bu da bence çok önemli."

