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Okan Buruk: Sanchez ve Jelert’in ağrısı var

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#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi
Okan Buruk: Sanchez ve Jelert’in ağrısı var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

G.Saray Teknik Direktörü Buruk, Malmö beraberliğini şöyle değerlendirdi.

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk geri düşüp önü geçtikleri Malmö maçında 1 puan için üzgün olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam karşılaşma sonu yaptığı açıklamada “Maç bizim için kötü bitti. Maça iyi başlamadık, sonunu da iyi oynamadık. Çok iyi bitmedi ama oyun içerisinde iyi yaptığımız şeyler oldu. Çok eksikle geldik, sakatlıklar da oldu. Maçın sonunda kadro genişliği olmamasını etkisini yaşadık” dedi. Okan Buruk “Üzgünüz. Ama tabii ki 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra iç saha maçı ve Ajax maçını kazanıp, ilk 8’de çıkmak istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

DAViNSON SANCHEZ VE JELERT’iN AĞRISI VAR

Okan Buruk sakatlıklar için de “Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Devam etmedi. Jelert’te yorgunluk ağrısı oldu. Önemli olduğunu düşünmüyorum. Davinson’da herhalde ufak bir ağrısı oldu. Daha kötüye gitmemesini istedi” diye konuştu.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Avrupa Ligi

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