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Okan Buruk sağlamcılık yaptı, Jose Mourinho riske girdi!

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#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Okan Buruk
Okan Buruk sağlamcılık yaptı, Jose Mourinho riske girdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 07:00

İki takımın teknik patronları derbide farklı taktikler uyguladı.

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Aslan’da Günay’ın yerine Muslera oynadı, 4’lü defansa dönüldü. F.Bahçe 3’lü oynadı, İrfan Can Eğribayat ile genç Yusuf 11’deydi.

Derbi öncesi en çok merak edilen konulardan biri Okan Buruk ve Jose Mourinho’nun sahaya hangi 11’ler ve oyun kurgusuyla çıkacağı sorusu idi. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar maçında mükemmel oynayan Günay Güvenç’i yedek oturtup, Muslera’yı tercih etti. Buruk ayrıca 3-4-1-2’den vazgeçip, defansı 4 oyuncudan kurdu.

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F.Bahçe'de Livakovic iyileşse de kalede İrfan Can 11’deydi. Anderlecht maçlarının yıldızı 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek’i de 11’deydi. Mourinho ayrıca 3’lü savunmadan vazgeçmedi.

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#Jose Mourinho#Fenerbahçe#Okan Buruk

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