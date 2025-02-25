Okan Buruk sağlamcılık yaptı, Jose Mourinho riske girdi!

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Aslan’da Günay’ın yerine Muslera oynadı, 4’lü defansa dönüldü. F.Bahçe 3’lü oynadı, İrfan Can Eğribayat ile genç Yusuf 11’deydi.

Derbi öncesi en çok merak edilen konulardan biri Okan Buruk ve Jose Mourinho’nun sahaya hangi 11’ler ve oyun kurgusuyla çıkacağı sorusu idi. Sarı kırmızılılar, AZ Alkmaar maçında mükemmel oynayan Günay Güvenç’i yedek oturtup, Muslera’yı tercih etti. Buruk ayrıca 3-4-1-2’den vazgeçip, defansı 4 oyuncudan kurdu.

F.Bahçe'de Livakovic iyileşse de kalede İrfan Can 11’deydi. Anderlecht maçlarının yıldızı 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek’i de 11’deydi. Mourinho ayrıca 3’lü savunmadan vazgeçmedi.