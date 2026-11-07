Okan Buruk: 'Rekorları kırmaya çalışıyoruz, ana hedef şampiyonluk'

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Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

bir takıma karşı oynadık, lig ikincisi. Her türlü zorluk çıkaracaklarını biliyorduk. Ligin genelinde bunu yaptılar. İki forvet başladılar. 4-2-3-1'e yakın, asimetrik bir oyun oynadılar. İyi savunduk, net pozisyon vermedik, top bizdeydi, 2-0'la içeri girdik. 3-0 sonrası maç bitti diye düşünülürken çok tartışılır bir faulden gol yedik. Arkasından bir gol yiyince oyun tekrar değişti. 4-2'yi bulduk, sonrasında net pozisyonlar bulduk. Deniz'in net karşı karşıya pozisyonu vardı.

RAFAEL LEAO AÇIKLAMASI

Gol yemek üzüyor, gol atmak sevindiriyor. Bu yoğun maç trafiğinde yine kazanmak önemliydi. Sakatlıklar da oldu. Rafa'nın inşallah önemli bir şeyi yok. Kontroller yarın olacak. Zeminle ilgili önemli bir çalışma yaptık ama maalesef zemin toparlamadı. Zor bir maç, zor bir hafta. Bu dönemi çok iyi geçtik. Şimdi milli takım arası, birçok oyuncumuz milli takıma gidecek. Oyun ve puan olarak bu dönemi çok iyi geçtik.

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ANA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Geldiğimden beri iç sahada sadece 2 yenilgimiz var. Biz hazırlanıyoruz ama büyük Galatasaray taraftarının performansı var. Takımımızın oyunu ve saha içindeki atmosferi birlikte yaratıyoruz. Bu rekorlar da öyle geliyor. Kazanmak için birçok maçı oynadığımız, sadece 2 mağlubiyetimiz var, bu 5. sene. Dış sahada da önemli maçlar oynadık ve çok fazla galibiyet aldık. Hep kazanmaya oynuyoruz ve karşılığında rekorları kırmaya çalışıyoruz. Ana hedef şampiyonluk.

SERGEN HOCAYA BAŞARILAR

Sergen Hoca için hayırlı olmasını diliyorum. Telefonla görüştük. Geçtiğimiz günlerde karşılaştık, konuştuk. 2 tane zor maç oynanacak. İyi başlamadık ama Sergen Hoca için bu 2 maç hazırlık olacak. Ondan sonrası, bir sonraki turnuvanın maçları ana hedef diyebileceğimiz maçlar olacak. Oyuncularımızla da konuştuk. Milli takım onlar için çok farklı, gidecekler ve en iyisini yapmaya çalışacaklar. Sergen Hoca ve ekibine başarılar diliyorum.