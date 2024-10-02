Okan Buruk PFDK’ye sevk edildi, Galatasaray ‘ahlaksızlık’ dedi

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Galatasaray-Kasımpaşa maçında hakeme tepki gösteren sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ‘tehdit’ gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Galatasaray Kulübü çirkin ve kötü tezahürat’tan, Michy Batshuayi de F.Bahçe maçındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle disipline verildi. Karara tepki gösteren G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan “Algı oyunlarının yeni oyuncuları, oyunlarının ilk sahnesinde tüm hünerlerini sergiliyorlar. Buruk ve Batshuayi’nin PFDK’ya sevkleri işte bu yeni ahlaksız planın ilk adımıdır” dedi.

ILICALI’YA YANIT: VAR MISIN...

Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına da yanıt veren Yazgan “Acun Bey, hiçbir joker hakkı kullanmadan Fenerbahçe’ye karşı olan yapının da kim olduğunu açıklamaya var mısın? Biz bu filmi daha önce çok gördük. Aktörlerin isimleri değişiyor ama filmin sonu değişmiyor. İmitasyon değil alın teri ile kazanılan beşinci yıldızı gururla takacağız” ifadelerini kullandı.