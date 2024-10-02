×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Okan Buruk PFDK’ye sevk edildi, Galatasaray ‘ahlaksızlık’ dedi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Okan Buruk PFDK’ye sevk edildi, Galatasaray ‘ahlaksızlık’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

Kasımpaşa maçı sonrası hakeme tepki gösteren deneyimli teknik adam ceza ile karşı karşıya. Genel Sekreter Eray Yazgan karara tepki göstererek “Algı oyunlarının yeni oyuncuları, oyunlarının ilk sahnesinde tüm hünerlerini sergiliyorlar” dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray-Kasımpaşa maçında hakeme tepki gösteren sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, ‘tehdit’ gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Galatasaray Kulübü çirkin ve kötü tezahürat’tan, Michy Batshuayi de F.Bahçe maçındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle disipline verildi. Karara tepki gösteren G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan “Algı oyunlarının yeni oyuncuları, oyunlarının ilk sahnesinde tüm hünerlerini sergiliyorlar. Buruk ve Batshuayi’nin PFDK’ya sevkleri işte bu yeni ahlaksız planın ilk adımıdır” dedi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Okan Buruk, tehdidi nedeniyle PFDKye sevk edildiGalatasaray'da Okan Buruk, 'tehdidi' nedeniyle PFDK'ye sevk edildiHaberi görüntüle

ILICALI’YA YANIT: VAR MISIN...

Acun Ilıcalı’nın açıklamalarına da yanıt veren Yazgan “Acun Bey, hiçbir joker hakkı kullanmadan Fenerbahçe’ye karşı olan yapının da kim olduğunu açıklamaya var mısın? Biz bu filmi daha önce çok gördük. Aktörlerin isimleri değişiyor ama filmin sonu değişmiyor. İmitasyon değil alın teri ile kazanılan beşinci yıldızı gururla takacağız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!