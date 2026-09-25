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Okan Buruk, PFDK'ya sevk edildi!

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#PFDK#Galatasaray#Okan Buruk
Okan Buruk, PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 18:22

TFF Hukuk Kurulu, Okan Buruk'u “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’in son haftasında oynanan müsabakaların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüpleri ve isimleri açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce yapılan sevk kararları şöyle:

Trabzonspor, Galatasaray derbisindeki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’, ‘saha olayları’ ve ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle disipline sevk edildi. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan da müsabaka sonrası medyada yaptığı "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi.

Galatasaray ise aynı karşılaşmadaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken; sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ‘sportmenliğe aykırı hareketi’, futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu ise ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle 20.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş maçının sevkleri de belli oldu

Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’, ‘talimatlara aykırı hareketler’, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’, ‘usulsüz seyirci alınması’ ve ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ nedenleriyle PFDK'ya sevk edildi. Ev sahibi ekibin başkanı Nahit Eren "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz; teknik sorumlu Besnik Hasi ise ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ve ‘hakareti’ nedeniyle 21.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü de aynı mücadeledeki ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ gerekçeleriyle disipline gönderildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ise maç sonundaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt listede

Fenerbahçe, Eyüpspor müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle; sarı-lacivertli ekibin antrenörü Dirk Kuyt ise ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

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#PFDK#Galatasaray#Okan Buruk

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