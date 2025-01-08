Okan Buruk, Osimhen'le ilgili kötü haberi verdi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir mücadelesi öncesi açıklamalar yaptı.

Kupayı kazanmak istediklerini kaydeden Okan Buruk, "İlk kupa maçı, bu sene biraz daha geç başladı. Kupadaki hedefimiz final oynamak ve kazanmak. Oyuncularımla birlikte bunu sahada göstereceğiz. Buna çok inanıyoruz. 3 maç var ve iki takım bir sonraki tura geçiyor. Bugün kazanmak çok önemli. Galatasaray kadrosunu kullandığımız bir maç. Rotasyon diyemem, bütün oyuncular benim için çok değerli. Onlardan da beklentim çok yüksek. Çok iyi oyunculara sahibiz. Bunlar elit oyuncular. Bugün bunu da gösterecekledir." dedi.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMADIĞI İÇİN KADRODA YOK"

Victor Osimhen'in hasta olduğunu söyleyen Buruk, "Eksiklerimiz de var bunun yanında. Osimhen'in bir hastalığı vardı. Geçen maçtan sonra ateşlendi ve antrenmanlara çıkamadı. Fiziksel olarak hazır olmadığı için kadroda yok. Onun dışında Nelsson'un cezası vardı. Kadromuz iyi. Bugün kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.