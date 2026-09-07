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Okan Buruk, Osimhen'in yerine golcüsünü buldu! Sporting'e özel tercih

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyonlar Ligi
Okan Buruk, Osimhenin yerine golcüsünü buldu Sportinge özel tercih
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 08:52

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Sporting maçı öncesi kararını verdi.

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Galatasaray’da, Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde oynanacak Sporting karşılaşması öncesinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Ancak Osimhen ve Lemina’dan gelen sakatlık haberleri, teknik heyetin planlarını değiştirdi.

Okan Buruk, Osimhenin yerine golcüsünü buldu Sportinge özel tercih

İki önemli futbolcunun da en az 3 hafta takımdan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk ise mevcut kadrodan maksimum verimi alabilmek için ekibiyle birlikte yoğun bir mesaiye başladı.

Okan Buruk, Osimhenin yerine golcüsünü buldu Sportinge özel tercih

BARIŞ EN UÇTA

Deneyimli teknik adamın hücum hattındaki planı büyük ölçüde netleşti. Osimhen’in yokluğunda santrfor bölgesinde Barış Alper Yılmaz’ı kullanmayı düşünen Buruk, sol kanadı Sane’ye, sağ kanadı ise Yunus Akgün’e emanet etmeyi planlıyor. Böylece Aslan’ın hücumdaki hızının ve geçiş gücünün artırılması hedefleniyor. Orta sahada ise Lemina’nın yokluğunu kapatacak formül üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

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Okan Buruk, Osimhenin yerine golcüsünü buldu Sportinge özel tercih

ÖZEL GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Okan Buruk’un, son dönemde performansı tartışılan bazı oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaptığı ve onları Sporting sınavına mental olarak hazırlamaya çalıştığı öğrenildi.

Okan Buruk, Osimhenin yerine golcüsünü buldu Sportinge özel tercih

Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik heyet adeta Kemerburgaz’a kamp kurdu. Buruk ve ekibi, daralan rotasyona rağmen Sporting karşısına en güçlü 11’i çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

 

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#Galatasaray#Okan Buruk#Şampiyonlar Ligi

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