Okan Buruk, Osimhen'in yerine golcüsünü buldu! Sporting'e özel tercih

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Galatasaray’da, Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde oynanacak Sporting karşılaşması öncesinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Ancak Osimhen ve Lemina’dan gelen sakatlık haberleri, teknik heyetin planlarını değiştirdi.

İki önemli futbolcunun da en az 3 hafta takımdan uzak kalmasının beklendiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk ise mevcut kadrodan maksimum verimi alabilmek için ekibiyle birlikte yoğun bir mesaiye başladı.

BARIŞ EN UÇTA

Deneyimli teknik adamın hücum hattındaki planı büyük ölçüde netleşti. Osimhen’in yokluğunda santrfor bölgesinde Barış Alper Yılmaz’ı kullanmayı düşünen Buruk, sol kanadı Sane’ye, sağ kanadı ise Yunus Akgün’e emanet etmeyi planlıyor. Böylece Aslan’ın hücumdaki hızının ve geçiş gücünün artırılması hedefleniyor. Orta sahada ise Lemina’nın yokluğunu kapatacak formül üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

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ÖZEL GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Okan Buruk’un, son dönemde performansı tartışılan bazı oyuncularıyla bire bir görüşmeler yaptığı ve onları Sporting sınavına mental olarak hazırlamaya çalıştığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik heyet adeta Kemerburgaz’a kamp kurdu. Buruk ve ekibi, daralan rotasyona rağmen Sporting karşısına en güçlü 11’i çıkarmanın hesaplarını yapıyor.